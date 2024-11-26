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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أكثر من 500 شخص منحدر من أصل إفريقي يحصل على الجنسية الغانية

الرئيس الغاني نانا
الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو
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حصل أكثر من 500 شخص منحدر من أصل إفريقي، على الجنسية الغانية خلال حفل أقيم بحضور الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو. 
وأورد راديو فرنسا الدولي أن عمليات "التجنيس" هذه هي نتيجة العمل الذي بدأته الحكومة الغانية في عام 2019؛ لتسهيل توطين أحفاد الأشخاص الذين تم ترحيلهم قبل 400 عام للعمل بالسخرة في الأمريكتين.
ووفقًا لمنتدى إفريقيا في الشتات، فإن ما يقرب من نصف هؤلاء الغانيين الجدد البالغ عددهم 524 لم يعيشوا قط في بلدهم الجديد.

الجنسية الغانية الرئيس الغانى نانا أكوفو أدو