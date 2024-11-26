أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 734 ألف جندي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 733 ألفا و830 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1480 جندي ما بين قتيل وجريح، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و435 دبابة و19 ألفا و256 مركبة مدرعة و20 ألفا و806 من النظم المدفعية و1254 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1004 من أنظمة الدفاع الجوي و2765 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و681 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و30 ألفا و42 من المركبات وخزانات الوقود و19 ألفا و552 طائرة بدون طيار".

