كوريا الجنوبية: السجن عام لرجل تعمد زيادة وزنه للتهرب من الخدمة العسكرية

حُكم على رجل كوري جنوبي بالسجن مع وقف التنفيذ لاكتسابه عمدا أكثر من 20 كيلوجراما (44 رطلا) للتهرب من دور أكثر صرامة في نظام التجنيد العسكري في البلاد، حسبما قالت محكمة في العاصمة سيول يوم الثلاثاء.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إنه في كوريا الجنوبية، يجب على جميع الرجال القادرين على العمل الخدمة في الجيش لمدة تتراوح بين 18 و21 شهرا، ولكن الأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية يمكنهم بدلا من ذلك أداء واجباتهم في مرافق غير عسكرية مثل مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز الخدمة المجتمعية وإذا كانت مشاكلهم خطيرة، يتم إعفاؤهم من واجباتهم العسكرية.

قالت محكمة منطقة سيول الشرقية، إنها حكمت على الرجل بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، لانتهاكه قانون الخدمة العسكرية في البلاد.

وأوضحت المحكمة أن أحد معارف الرجل تلقى حكما بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمساعدته في جريمته.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنهما صديقان، وكلاهما يبلغ من العمر 26 عامًا، لكن المحكمة قالت إنها لا تستطيع تأكيد التقارير.

في ثلاثة فحوصات بدنية من عام 2022-2023، كان وزن الرجل 102-105 كيلوجرام (225-231 رطلًا)، وهو الوزن الذي يجعله لائقًا للخدمة الاجتماعية، وقبل تلك الفحوصات مباشرة، شرب كمية كبيرة من الماء أيضا، وفقًا للمحكمة.

ولم يكن من الواضح كيف تم اكتشاف الجريمة وما إذا كان الرجل قد بدأ في أداء واجبه العسكري قبل محاكمته، وقالت المحكمة فقط إن الرجل وعد بأداء واجبه العسكري بأمانة.

وقالت المحكمة إن المتهمين والمدعين العامين لم يستأنفوا حكم 13 نوفمبر.

تحافظ كوريا الجنوبية على نظام التجنيد العسكري بسبب التهديدات من كوريا الشمالية المنافسة لكن الإعفاءات أو التهرب من الواجبات العسكرية قضية محلية شديدة الحساسية، لأن التجنيد يجبر الشباب على تعليق دراستهم أو حياتهم المهنية.

وفقًا لإدارة القوى العاملة العسكرية، يتم الإبلاغ عن حوالي 50-60 حالة من التهرب من الواجبات العسكرية كل عام.

وقالت إن الطرق الشائعة للتهرب من الواجبات العسكرية تشمل اكتساب أو فقدان الوزن بشكل مفرط أو الرجال الذين يعانون من مشاكل صحية لا يتناولون العلاجات الطبية اللازمة قبل الاختبارات البدنية.