محافظ مطروح يكرم مسئولين بعد بلوغهما سن التقاعد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2024 - 10:01 ص

كرّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اللواء خالد القشلان، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس إبراهيم الحفيان، مدير عام مديرية الإسكان، بمناسبة بلوغهما السن القانونية للتقاعد، وذلك تقديرًا لعطائهما وجهودهما في خدمة وتنمية المحافظة خلال مسيرتهما الوظيفية.

أقيم الحفل في قاعة كبار الزوار بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، المهندس حسين السنيّني السكرتير المساعد، المستشار محمد صباح المستشار القانوني والاستثمار للمحافظة، وعدد من قيادات الجهاز التنفيذي وأسر المكرمين.

وخلال التكريم، أعرب المحافظ عن تهانيه للمكرمين ببداية حياة جديدة، متمنيًا لهما الصحة والتوفيق. وأكد المحافظ أهمية استمرار روح الأسرة الواحدة التي تربط الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن باب المحافظة سيظل مفتوحًا للاستفادة من خبرات أبنائها.

من جانبهما، وجه المكرمان الشكر والتقدير للواء خالد شعيب على هذه اللفتة الطيبة، مثمنين جهوده المستمرة في تحسين الخدمات وتطوير المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة.

