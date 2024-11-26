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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان تتطلع لخفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول العام المالي 2035

انبعاثات الغازات
انبعاثات الغازات
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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 60% بحلول العام المالي 2035 مقارنة بمستويات العام المالي 2013.
وفي اجتماع مشترك اقترحت وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) اليوم الثلاثاء - الهدف الجديد، بزيادة 14 نقطة مئوية عن الهدف الحالي، قائلة إن تنفيذ مستويات أكبر من الخفض أمر ضروري لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وأشارت وكالة (كيودو) إلى أنه نظرًا لأن لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة طلبت من كل دولة تقديم هدفها الجديد لخفض الانبعاثات لعام 2035 بحلول فبراير، تخطط الحكومة اليابانية لإدراج هدف رقمي في مسودة خطة لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي، وسيتم وضع الخطة بالتعاون مع الأحزاب الحاكمة، وكذلك الوزارات والوكالات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، قال بعض المشاركين إن البلاد بحاجة إلى تحديد أهداف أكثر طموحا، بينما أيد آخرون الأهداف المقترحة - خفض بنسبة 60 في المئة بحلول السنة المالية 2035 وخفض بنسبة 73 في المئة بحلول السنة المالية 2040.
وتهدف اليابان حاليا إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 46 في المئة بحلول السنة المالية 2030 مقارنة بمستويات السنة المالية 2013.

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