أحكام بالسجن ضد 20 مسئولًا بارزًا في الإكوادور بتهم الفساد

قضت محكمة في الإكوادور بسجن عشرين مسئولًا بارزًا بينهم قضاة وضباط شرطة عقب إدانتهم في اتهامات تتعلق بالفساد وتهريب المخدرات.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء، أن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام بعدما أدانت المتهمين بتلقي رشاو والتعاون مع عصابات الجريمة المنظمة.

وتعد هذه الأحكام تطورا كبيرا في الحرب التي تشنها الحكومة الإكوادورية ضد الفساد داخل أنظمتها القضائية والقانونية.

