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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تقرير: تضاعف عدد النازحين داخليًا بإفريقيا 3 مرات خلال 15 عامًا

اللاجئين في أفريقيا
اللاجئين في أفريقيا
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أفاد مرصد حالات النزوح الداخلي بأن عدد النازحين داخليا في إفريقيا بلغ 35 مليونًا؛ وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل 15 عامًا.
وأرجع المرصد العالمي - مقره جنيف - السبب وراء هذه الزيادة، إلى الحروب أو الكوارث الطبيعية أو اتحاد المشكلتين معا في بعض الأحيان، مشيرا إلى أنه لن يتم حل قضية النزوح طالما أن الأزمات تتداخل مع بعضها البعض. 
وأوضحت الكسندرا بيلاك مديرة المرصد - حسبما أورد راديو فرنسا الدولي - أن "ظهور صراعات في دول مثل الصومال ونيجيريا وإثيوبيا وغيرها كانت تعاني بالفعل من صراعات تسببت في نزوح للسكان منذ سنوات. هذا يخلق زيادة في العدد الإجمالي للنازحين". 
وتمثل خمس دول في إفريقيا وحدها 80 % من النازحين المرتبطين بالعنف هي السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وإثيوبيا. لكن جميع هذه الدول تعاني أيضًا من كوارث طبيعية لا سيما الفيضانات: "إنها كوارث مفاجئة وواسعة النطاق. ونظرا لن الجفاف هو كارثة يمتد إثرها لسنوات، فمن الصعب للغاية تحديد حجم النزوح المرتبط بالجفاف"، حسبما أوضحت بيلاك.

النازحين داخليا بإفريقيا أفريقيا الكوارث الطبيعية