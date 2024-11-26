دبلوماسي صيني بارز: لن ينتصر أي طرف في حرب تجارية

قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة ليو بينجيو إنه لن ينتصر أي طرف في حرب تجارية، وذلك بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على المنتجات القادمة من الصين.

وأضاف المتحدث - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - أن الصين تعتقد أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين بكين وواشنطن مفيد بطبيعته للجانبين، مشددا على أنه لن يفوز أحد في حرب تجارية أو حرب رسوم جمركية، على حد وصفه.

تأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة هم كندا والمكسيك والصين.

وقال ترامب - الذي سيتولى منصبه يوم 20 يناير القادم - إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا لحين اتخاذهما إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات وعبور المهاجرين الحدود بشكل غير قانوني.

كما تعهد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على السلع القادمة من الصين، ويبدو أن هذه الخطوة تنتهك اتفاقية للتجارة الحرة مع الدول الثلاث.

