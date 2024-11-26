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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تعلن تدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 39 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات روسية.
وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء وكالة الأنباء الروسية " سبوتنيك" - أنه "تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 39 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير 24 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج واثنتين فوق أراضي جمهورية القرم.

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