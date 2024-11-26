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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد وإصابة 18 لبنانيًا في غارات إسرائيلية جنوبي البلاد

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على لبنان
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استشهد وأصيب 18 لبنانيًا في غارات إسرائيلية على بلاد عدة جنوبي البلاد.
وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة عبا في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد لبنانيين اثنين، كما استهدفت غارة جوية معادية منزلين في حي البيدر في البلدة، ودمرتهما بالكامل، وأدت أيضا إلى وقوع 9 جرحى وإلحاق أضرار كبيرة بالمنازل المجاورة للمكان المستهدف.
وأضافت الوكالة، أن 3 لبنانيين استشهدوا بعدما شنت المقاتلات الحربية المعادية غارة على منزلهم في حي الساحة في جبشيت ودمرته، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على حارة السيار في بلدة كفررمان، ما أسفر عن وقوع 3 جرحى.
وأشارت إلى أن الطيران الحربي المعادي شن غارة على بلدتي دير الزهراني ويحمر الشقيف ما أسفر عن سقوط شهيد، كما أغار على مركز تجاري فدمره.

 

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