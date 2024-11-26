أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4149 جنيها للشراء، 4171 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3803 جنيهات للشراء، 3824 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3630 جنيها للشراء، 3650 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3111 جنيها للشراء، 3129 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2420 جنيهات للشراء، 2433 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 29040 جنيها للشراء، 29200 جنيه للبيع.

سجل سعر الأونصة: 129035 جنيها للشراء، 129746 جنيها للبيع.