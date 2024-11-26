تشاهدون اليوم.. مواجهة قوية بين الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

تشاهدون اليوم خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:
مباريات دوري أبطال أوروبا
08:45 سبارتا براج X أتلتيكو مدريد
08:45 سلوفان براتيسلافا X ميلان
10:00 مانشستر سيتي X فينورد روتردام
10:00 إنتر ميلان X لايبزيج
10:00 بايرن ميونخ X باريس سان جيرمان
10:00 برشلونة X استاد بريست
10:00 باير ليفركوزن X ريد بول سالزبورج
10:00 يونج بويز X أتالانتا
10:00 سبورتنج لشبونة X أرسنال
مباريات دوري أبطال إفريقيا
03:00 يانج أفريكانز X الهلال
03:00 مازيمبي X مولودية الجزائر
06:00 بيراميدز X ساجرادا اسبيرانسا
06:00 صن داونز X مانيما انيون
06:00 الأهلي X استاد أبيدجان
09:00 الترجي X دجوليبا
09:00 شباب بلوزداد X اورلاندو بيراتس
09:00 الرجاء X الجيش الملكي
مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة
12:00 أولسان هيونداي X شنجهاي
12:00 فيسيل كوبي X كوست مارينرز
02:00 بوريرام يونايتد X كاواساكي فرونتال
02:00 شاندونج تايشان X جوهور دارول تاكزيم
06:00 السد X الهلال
06:00 الشرطة العراقى X الوصل الإماراتي
مباريات دوري أبطال آسيا
04:00 الشارقة X استقلال دوشنبه
06:00 سباهان أصفهان X الوحدات
مباريات دوري أبطال الخليج
07:00 دهوك العراق X النصر الإماراتي
مباريات دوري أبطال إفريقيا
03:00 يانج أفريكانز X الهلال
03:00 مازيمبي X مولودية الجزائر
06:00 بيراميدز X ساجرادا اسبيرانسا
06:00 صن داونز X مانيما انيون
06:00 الأهلي X إستاد أبيدجان
09:00 الترجي X دجوليبا
09:00 شباب بلوزداد X اورلاندو بيراتس
09:00 الرجاء X الجيش الملكي
مباريات بطولة شمال إفريقيا –تحت 20 سنة
06:00 مصر X تونس
06:00 الجزائر X ليبيا