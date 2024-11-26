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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مواجهة قوية بين الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تشاهدون اليوم خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

مباريات دوري أبطال أوروبا 

08:45 سبارتا براج X أتلتيكو مدريد 

08:45 سلوفان براتيسلافا  X ميلان 

10:00 مانشستر سيتي  X فينورد روتردام 

10:00 إنتر ميلان X لايبزيج 

10:00 بايرن ميونخ X باريس سان جيرمان 

10:00 برشلونة X استاد بريست 

10:00 باير ليفركوزن X ريد بول سالزبورج 

10:00 يونج بويز X أتالانتا 

10:00 سبورتنج لشبونة X أرسنال 

 

مباريات دوري أبطال إفريقيا 

03:00 يانج أفريكانز X الهلال 

03:00 مازيمبي  X مولودية الجزائر 

06:00 بيراميدز X ساجرادا اسبيرانسا 

06:00 صن داونز X مانيما انيون 

06:00 الأهلي X استاد أبيدجان 

09:00 الترجي X دجوليبا 

09:00 شباب بلوزداد X  اورلاندو بيراتس 

09:00 الرجاء X الجيش الملكي 

 

مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 

12:00 أولسان هيونداي X شنجهاي 

12:00 فيسيل كوبي X كوست مارينرز 

02:00 بوريرام يونايتد X كاواساكي فرونتال 

02:00 شاندونج تايشان X جوهور دارول تاكزيم 

06:00 السد X الهلال

06:00 الشرطة العراقى X الوصل الإماراتي 

 

مباريات دوري أبطال آسيا 

04:00 الشارقة X استقلال دوشنبه 

06:00 سباهان أصفهان X الوحدات 

   

مباريات دوري أبطال الخليج

07:00 دهوك العراق X النصر الإماراتي 

 

مباريات دوري أبطال إفريقيا 

03:00 يانج أفريكانز X الهلال 

03:00 مازيمبي  X مولودية الجزائر 

06:00 بيراميدز X ساجرادا اسبيرانسا 

06:00 صن داونز X مانيما انيون 

06:00 الأهلي X إستاد أبيدجان 

09:00 الترجي X دجوليبا 

09:00 شباب بلوزداد X  اورلاندو بيراتس 

09:00 الرجاء X الجيش الملكي 

 

مباريات بطولة شمال إفريقيا –تحت 20 سنة 

06:00 مصر X تونس 

06:00 الجزائر X ليبيا

 

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