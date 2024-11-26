دوري أبطال إفريقيا.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام استاد أبيدجان الإيفواري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي يخوض به مواجهة استاد أبيدجان الإيفواري في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان الإيفواري على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام استاد أبيدجان

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال عبد الواحد ويحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

تنطلق صافرة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان

يمكن للمشاهدين متابعة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري على قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان

عقد منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي، أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، بدوري أبطال أفريقيا بمقر الأهلي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وتمت خلال الاجتماع، مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء، والزي الخاص بكل فريق.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر ويرتدي فريق استاد أبيدجان الزي الأزرق.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة عن وقوع الأهلي "حامل اللقب" في المجموعة الثالثة مع أندية استاد أبيدجان الإيفواري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وشباب بلوزداد الجزائري.

عدد الجماهير في مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

تلقى مسؤولو النادي الأهلي موافقة رسمية من الجهات الأمنية في الساعات الماضية، على حضور 30 ألف متفرج من جمهور القلعة الحمراء في مباراة الفريق الأحمر أمام استاد أبيدجان الإيفواري في بداية مشوار المارد الأحمر بدور مجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين.

وستقام مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بحضور 30 ألف متفرج من جمهور الأهلي.