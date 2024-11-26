الحالة المرورية.. كثافات متوسطة في شوارع القاهرة والجيزة اليوم

تشهد شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، حركة مرورية متوسطة الكثافة على أغلب الطرق الرئيسية، مع انتشار ضباط الإدارة العامة للمرور في الميادين والشوارع لتسهيل الحركة ورفع أي معوقات.

وشهد كوبري أكتوبر، كثافات متوسطة في الاتجاه القادم من وسط المدينة نحو مدينة نصر وطريق “العروبة- صلاح سالم”، وأيضًا في الاتجاه العكسي نحو وسط المدينة، فضلا عن ازدحام نسبي في شارع بورسعيد بداية من نزلة الكوبري حتى منطقة الزاوية الحمراء.

المرور في القاهرة اليوم

حركة مرورية متوسطة في الاتجاه القادم من العباسية سواء عبر الطريق السطحي أو نزولًا من كوبري أكتوبر وصولًا إلى مطار القاهرة ومناطق مساكن شيراتون والنزهة، مع انتشار ضباط المرور على طول الشارع لتسهيل الحركة، خاصة في المناطق المخصصة لتحميل الركاب.

كثافات متوسطة على كورنيش النيل في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح، مع سيولة نسبية في الاتجاه نحو المعادي وحلوان.

المرور في الجيزة اليوم

ازدحام نسبي في شارع الهرم ومحور محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)، بالإضافة إلى شارع فيصل من المريوطية حتى الكوبري المؤدي إلى الجيزة، وشارع السودان ومنطقة البحوث.

ازدحام نسبي من بداية طريق الفيوم وصولًا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، مع تواجد أوناش المرور لتخفيف الكثافات، كما شهد محور 26 يوليو كثافات متوسطة في الاتجاهين.

كما شهدت محافظة الجيزة حالة من المرونة المرورية، حيث شهدت مدينة 6 أكتوبر سيولة مرورية، خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات، بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

الإدارة العامة للمرور

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وحدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.