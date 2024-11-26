اليوم.. نظر استئناف موظف على حكم المؤبد بتهمة خطف فتاة بالزمالك

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، استئناف موظف بحديقة الأسماك على حكم السجن المؤبد، بتهمة خطف فتاة أثناء جلوسها مع صديقها والتعدى عليها جنسيا، منتحلا صفة مباحث.

كشفت التحريات والتحقيقات برئاسة المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قصر النيل، أن المتهم يعمل موظف فى حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك بالجبلاية، وأثناء سيره فى الحديقة، شاهد فتاة وشاب فى وضع مخل فتوجه لهما وادعى أنه مباحث وألقى القبض عليهما، ثم طلب من الشاب الجلوس فى غرفة، واقتاد الفتاة فى غرفة أخرى بحجة التحقيق معهما واعتدى جنسيا على الفتاة ثم تركهما.

توجهت الفتاة إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر بالواقعة، وتمكن رجال الشرطة من القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة.