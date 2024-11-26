خفر السواحل الصيني يسير دوريات إنفاذ القانون قرب جزيرة "كينمن" التايوانية

أعلن خفر السواحل الصيني، اليوم الثلاثاء، أنه قام بتسيير دوريات إنفاذ القانون في المياه القريبة من جزيرة "كينمن" في تايوان.

وأضاف خفر السواحل - حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن قوات خفر سواحل مقاطعة "فوجيان" عززت دوريات إنفاذ القانون في المياه القريبة من جزيرة "كينمن" منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، وذلك في محاولة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصيادين الصينيين بالإضافة إلى ضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن هذه الدوريات تعمل على ضمان سلامة الملاحة والعمليات في المياه بين مدينة "شيامن" الصينية وجزيرة "كينمن" التايوانية.

