ads
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوت ديفوار: اعتقال 6 أشخاص خططوا لشن هجوم خلال أولمبياد باريس

كوت ديفوار
كوت ديفوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد راديو فرنسا الدولي بأن وحدة مكافحة الإرهاب في كوت ديفوار اعتقلت ستة أشخاص يحملون الجنسيتين العراقية والسورية في بلدة كوماسي في أبيدجان خلال يوليو الماضي، وذلك بعد معلومات مدتها بها الاستخبارات الأمريكية.
وأشار الراديو - نقلا عن مصدر في الحكومة الإيفوارية - إلى أن هذه العملية سمحت بمصادرة أوراق مزورة وحوالي ثلاثين "شريحة" هاتف محمول في عقار المشتبه بهم الذين تم استجوابهم لاحقًا من قبل الأجهزة الإيفوارية وشركائهم الأمريكيين، الذين اشتبهوا في تخطيطهم لشن هجوم يستهدف دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وفي نفس الوقت الذي تمت فيه الاعتقالات في أبيدجان، كانت هناك عملية مماثلة تجري في أنتاناناريفو، عاصمة مدغشقر، حيث تمكنت الأجهزة الملجاشية، بدعم من المديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي، من القبض على عضوين آخرين من نفس الشبكة.
وكانت المخابرات الأمريكية والفرنسية تتعقب هؤلاء المشتبه بهم منذ أشهر، بسبب صلاتهم بتنظيم داعش.
 

كوت ديفوار أولمبياد باريس داعش مكافحة الإرهاب الاستخبارات الأمريكية