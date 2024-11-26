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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

6 علامات تحذيرية للقدمين تدل على إصابتك بمشاكل صحية.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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شدد الدكتور إريك بيرغ، خبير الصحة البريطاني والمتخصص في نظام الكيتو الغذائي، في مقطع فيديو حديثن على أهمية مراقبة القدمين كنافذة للكشف عن مشكلات صحية غير مرئية في الجسم.

ووفقًا لما نشرته مجلة "ميرور"، فإن القدمين قد تظهران علامات تحذيرية لمشكلات صحية خفية.

ومن بين أبرز الأعراض التي تحدث عنها الدكتور بيرغ:

  1. خدر القدمين: قد يكون ناتجًا عن اعتلال عصبي محيطي مرتبط بنقص فيتامين B1.
  2. أصابع القدم الزرقاء: تشير إلى خلل في الجهاز العصبي الودي، مع إمكانية الاستفادة من المغنيسيوم كعلاج طبيعي.
  3. تقلصات القدم: علامة على نقص المغنيسيوم، مما يستدعي زيادة تناوله بشكل متوازن.
  4. تورم القدمين: قد يدل على ارتفاع سكر الدم أو احتباس السوائل بسبب الصوديوم.
  5. تغير لون الساقين: قد يشير إلى تخثر الأوردة العميقة.
  6. ألم إصبع القدم الكبير: أحد أعراض النقرس الناتج عن تراكم حمض البوليك، مع دور للمغنيسيوم في تخفيف الألم.

ينصح الدكتور بيرغ دائمًا بمراجعة الطبيب عند ملاحظة أي تغييرات غير طبيعية في القدمين، والحرص على استشارة متخصص قبل تغيير النظام الغذائي أو نمط الحياة.

خبير الصحة البريطانى والمتخصص نظام كيتو الغذائي أهمية ملاحظة القدمين الاعراض الشائعة مشكلة صحية قد تظهر في القدمين حيث قد تكون إشارات لمشكلات صحية أخرى في الجسم