دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يبحث عن بداية قوية أمام استاد أبيدجان في دور المجموعات

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمواجهة سهلة نسبيا أمام استاد أبيدجان الإيفواري في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا في حملة الدفاع عن لقب البطولة التي يحمل المارد الأحمر الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة.

ويتسلح الأهلي بعاملي الأرض والجمهور في مواجهة استاد أبيدجان من أجل الفوز، وحصد أول 3 نقاط في حملة الدفاع عن اللقب.

ويعتمد الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني على خبرات لاعبيه في البطولة الإفريقية من أجل بداية قوية، والتأكيد على أن الفريق هدفه الاحتفاظ بلقب الأميرة السمراء للموسم الثالث على التوالي.

قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان



حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.

خط الوسط: عمر الساعي وأكرم توفيق ومروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور ومحمد مجدي افشة وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم ومحمود كهربا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان

عقد منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي، أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، بدوري أبطال إفريقيا بمقر الأهلي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وتمت خلال الاجتماع، مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء، والزي الخاص بكل فريق.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر ويرتدي فريق استاد أبيدجان الزي الأزرق.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

تنطلق صافرة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة عن وقوع الأهلي "حامل اللقب" في المجموعة الثالثة مع أندية استاد أبيدجان الإيفواري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وشباب بلوزداد الجزائري.

عدد الجماهير في مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

تلقى مسؤولو النادي الأهلي موافقة رسمية من الجهات الأمنية في الساعات الماضية، على حضور 30 ألف متفرج من جمهور القلعة الحمراء في مباراة الفريق الأحمر أمام استاد أبيدجان الإيفواري في بداية مشوار المارد الأحمر بدور مجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين.

وستقام مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بحضور 30 ألف متفرج من جمهور الأهلي.