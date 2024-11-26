دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يخشى مفاجآت ساجرادا في ملعب الدفاع الجوي

يبحث فريق بيراميدز عن بداية قوية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عندما يستضيف نظيره ساجرادا الأنجولي فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخطط فريق بيراميدز لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في بداية المشوار للمنافسة على بطاقة التأهل إلى ربع نهائي خوفا من تكرار سيناريو الموسم الماضي.

ويتواجد بيراميدز بالمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مع أندية الترجي التونسي وديجوليبا المالي وساجرادا الأنجولي.

ويلعب الفريق السماوى في دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما لعب في نسخة الموسم الماضي، وودع البطولة من دور المجموعات.

يذكر أن بيراميدز صعد لدور المجموعات بعدما تخطى فريق جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1، ثم تخطى عقبة على الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ32.



طاقم حكام مباراة بيراميدز وساجرادا

يقود مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولي طاقم حكام من دولة بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان، ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

وسبق وأدار الحكم البنيني مباراتين للأهلي الأولى في الدوري الإفريقي ضد صنداونز في دوري أبطال إفريقيا 2024 وانتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقي 1-0.

كما أدار الحكم البنيني مباراة أخرى للأهلي الموسم الماضي في دوري أبطال إفريقيا انتهت بالفوز على يانج أفريكانز التنزاني 1-0.