آية عاكف تكتب: الأهداف الاستراتيجية لتوطين التكنولوجيا النووية في مصر

تسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النووية، وأن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة النووية في مصر مزيدًا من التطور والنمو في السنوات القادمة.

فيما تعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة التي تبذل جهودًا كبيرة لتطوير صناعة الطاقة النووية والاستفادة من استخداماتها السلمية، يأتي هذا التوجه في إطار السعي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وتنويع مصادر الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية.

وتعتبر الطاقة النووية أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في العالم، وتسعى مصر جاهدة لتطوير قدراتها في هذا المجال لتحقيق أهدافها الطموحة المنصوص عليها في رؤية مصر 2030.

" الأهداف الاستراتيجية لتوطين التكنولوجيا النووية في مصر "

تهدف مصر من خلال توطين التكنولوجيا النووية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها:

الأمن الطاقوي.. وهو توفير مصدر مستدام وآمن للطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد المصري.

التنمية الاقتصادية.. وهي عن طريق خلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المرتبطة بالطاقة النووية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

التقدم التكنولوجي.. وهو الذي يعتمد فيه على بناء قاعدة صناعية قوية في مجال الطاقة النووية، وتعزيز القدرات البحثية والتطويرية.

الحفاظ على البيئة.. بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، وبالتالي المساهمة في مكافحة تغير المناخ.

التعاون الدولي.. عن طريق بناء شراكات قوية مع الدول المتقدمة في مجال الطاقة النووية، والاستفادة من الخبرات العالمية.

"دور الطاقة النووية في تحقيق رؤية مصر 2030"

تساهم الطاقة النووية بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال:

توفير الطاقة اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.

تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية في مجال الطاقة.

تحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين.

بناء مجتمع المعرفة والابتكار.

"الاستخدامات السلمية للطاقة النووية"

توليد الكهرباء.. وتعتبر توليد الكهرباء هي الاستخدام الأساسي للطاقة النووية، حيث يمكن لمحطة نووية واحدة إنتاج كميات هائلة من الكهرباء بكفاءة عالية.

التطبيقات الطبية.. تستخدم النظائر المشعة في التشخيص والعلاج العديد من الأمراض، مثل السرطان والأمراض القلبية.

الزراعة.. تستخدم النظائر المشعة في تحسين إنتاجية المحاصيل ودراسة سلوك التربة والمياه.

الصناعة.. تستخدم النظائر المشعة في مراقبة جودة المنتجات وفحص المواد.

تنويع مصادر الطاقة.. تساهم الطاقة النووية في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوفير طاقة مستقرة وموثوقة.

مشروع الضبعة النووي.. يعد هذا المشروع أحد أكبر المشاريع في مصر، ويهدف إلى توليد كميات كبيرة من الكهرباء وتلبية احتياجات الدولة المتزايدة.

التشخيص والعلاج.. تستخدم الأجهزة النووية في تشخيص وعلاج العديد من الأمراض، مثل السرطان والأمراض القلبية.

تعقيم الأدوات الطبية.. تستخدم الإشعاعات النووية في تعقيم الأدوات الطبية لضمان سلامة المرضى.