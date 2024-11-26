لافروف: الولايات المتحدة تسعى للحصول على معادن أوكرانيا النادرة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، إن الولايات المتحدة تسعى إلى "الاستيلاء" على المعادن النادرة الموجودة بأوكرانيا مثل الليثيوم، مشيرًا إلى أنها تعتزم السيطرة عليها كمقابل للمساعدة العسكرية التي تقدمها إلى كييف

وأوضح لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية، "أنه ليس من قبيل المصادفة أن السناتور الجمهوري ليندساي جراهام قال صراحة (وهو ليس دبلوماسيا ولا يخفي أفكاره) إن الولايات المتحدة تحتاج إلى التأكد من أن روسيا تعاني من الهزيمة في أوكرانيا، حيث هناك العديد من المعادن النادرة مثل الليثيوم".

وأشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أن جراهام أخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بذلك، كما أكد له استمرار الدعم الأمريكي في مقابل حصول واشنطن على جميع هذه الثروات المعدنية.

وأضاف لافروف أن الشركات الأمريكية قد اشترت بالفعل أغلب الأراضي الزراعية الخصبة في أوكرانيا.

وتزخر أوكرانيا بواحد من أكبر احتياطات العالم من التيتانيوم وخام الحديد، وحقول الليثيوم غير المنقب فيها، فضلًا عن الرواسب الضخمة من الفحم.