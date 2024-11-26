وزير الخارجية الإيطالي: لن نرسل عسكريا واحدا إلى أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عدم وجود نية لإرسال قوات إيطالية إلى أوكرانيا، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن فرنسا وبريطانيا تجريان مناقشات حول احتمال إرسال قوات غربية.

وقال في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع: "لن نرسل ولو جنديا واحدا للقتال في أوكرانيا، نحن نساعد كييف سياسيا وماليا وعسكريا من خلال إرسال المساعدات، لكننا لن نرسل جنودا للقتال، يجب أن نتجنب التصعيد".

وأفادت صحيفة "موند" أن فرنسا وبريطانيا استأنفتا المناقشات حول احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، وقالت: "نظرا لاحتمال إنهاء الدعم الأمريكي لأوكرانيا ارتباطًا بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فإن باريس ولندن لا تستبعدان إمكانية قيادة تحالف بشأن أوكرانيا بشروط لم يتم تحديدها بعد".

وبحسب الصحيفة، تمت مناقشة ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى باريس في 11 نوفمبر، ولقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي فبراير الماضي، قال ماكرون إن الزعماء الغربيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لا يوجد اتفاق بعد على هذه المسألة، لكن "لا يمكن استبعاد أي شيء في تطورات الوضع".

وردا على ذلك، صرح تاياني أنه لا يؤيد إرسال قوات إلى أوكرانيا، لأن ذلك ينطوي على خطر بدء الحرب العالمية الثالثة.