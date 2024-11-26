إيلون ماسك: طائرات «إف- 35» فاشلة ولا يستعين بها سوى الحمقى

وصف الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك، طائرات «إف- 35» الأمريكية المقاتلة بأنها باهظة الثمن وغير ناجحة وأن الاستعانة بها خطوة "لا يقدم عليها سوى الحمقى".

ورأى ماسك أن العيب في تصميم "إف - 35" نابع من المتطلبات التي فرضت على تلك الطائرة، إذ كان من المتوقع أن تكون لديها وظائف كثيرة لمجموعة واسعة جدا من المستخدمين، حسب تعبيره.

وأضاف أنه نتيجة لذلك التصميم، تم إنتاج طائرة "إف - 35" المقاتلة بتكلفة باهظة ومعقدة للغاية، والمتعددة الاستخدامات، ولكنها ليست الخيار الأمثل بأي حال من الأحوال، حسب قوله.

وقال ماسك في تغريدة على منصة "إكس"، تعليقا على استعراض لأسراب من الطائرات المسيرة: "في الوقت نفسه، لا يزال بعض الحمقى يصنعون طائرات مقاتلة مأهولة مثل (إف-35)"، مضيفا علامة "سلة المهملات" إلى المنشور، في إشارة إلى عدم جدوى إنفاق الأموال على مشاريع الطائرات المأهولة.

واعتبر عملاق التكنولوجيا، أن الاستعانة بمقاتلات تقليدية حتى وإن كانت متطورة "لا يقدم عليها سوى الحمقى"، فيما تتطور تكنولوجيا الطائرات المسيرة التي يمكن أن تشكل أسرابا بالآلاف تطير بشكل منسق وفعال.