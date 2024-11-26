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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزراء دفاع أوروبيون يتفقون على مواصلة دعم صناعة الدفاع في أوكرانيا

وزير الدفاع الألماني
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس
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قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بعد محادثات مع نظرائه في إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وبولندا إن الدول الأوروبية ستواصل دعم صناعة الدفاع في كييف.

وأوضح بيستوريوس أن الوزراء اجتمعوا لمناقشة التغييرات التي يمكن أن تحدث بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتنسيق تحركاتهم، مشيرا إلى أن الصراع الأوكراني "لم يعد صراعا إقليميا.. بل اكتسب بعدا دوليا".

وقال الوزير الألماني عقب المحادثات: "سنواصل بنشاط دعم صناعة الدفاع الأوكرانية ومرافقة تطورها.. هدفنا هو أن تكون أوكرانيا قادرة على التصرف من موقع القوة".

وأضاف بيستوريوس أن الاجتماع المماثل المقبل لوزراء الدفاع الأوروبيين سيعقد في بولندا.

هذا وصرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن قرار حكومته دعم أوكرانيا صحيح ووعد بمواصلة هذه السياسة، لكنه أشار إلى أنه لا يزال يعتبر أن من الخطأ نقل صواريخ "توروس" إلى كييف.

ووضع شولتس دعم أوكرانيا في المرتبة الأولى على قائمة الأولويات إذا فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشكل الحكومة. ووصف خلق فرص العمل بأنه الأولوية الثانية، تليها مكافحة التضخم وإصلاح السياسة المالية.

وسبق أن دعا وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني بعد تحذير الرئيس فلاديمير بوتين الدول التي ستسمح لنظام كييف بضرب روسيا بأسلحتها، إلى ضرورة السعي للسلام في أوكرانيا.

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