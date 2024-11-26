إصابات وأضرار في نهاريا جرّاء سقوط صواريخ من لبنان

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، وقوع إصابات، وتضرر مبان وسيارات، إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، على نهاريا شمالي إسرائيل.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي تسجيل إصابتين، إحداهما في حالة "خطيرة"، جرّاء القصف على نهاريا شمالي إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان على الجليل الغربي شمالي إسرائيل، سقط بعضها في المنطقة".

وشنت إسرائيل في مطلع الأسبوع ضربات عنيفة قتلت إحداها 29 على الأقل في وسط بيروت، كما أطلقت جماعة حزب الله أكبر وابل صواريخ حتى الآن شمل 250 صاروخا صوب إسرائيل يوم الأحد.

وفي بيروت، واصلت إسرائيل يوم الإثنين، شن غارات جوية على الضاحية الجنوبية مما أدى إلى تطاير الغبار الناجم عن حطام المباني المدمرة فوق العاصمة اللبنانية.