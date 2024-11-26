البنتاجون يرفض الكشف عن موعد تسليم شحنات الألغام المضادة للأفراد إلى قوات كييف

قالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينج، إن الولايات المتحدة لا تكشف عن معلومات حول توقيت تسليم شحنات الألغام المضادة للأفراد إلى أوكرانيا.

وأضافت سينغ خلال تصريحاتها للصحافة ردا على سؤال حول تسليم شحنات الألغام المضادة للأفراد: "نحن لا نعلن تسليم المعدات العسكرية إلى كييف، هذا القرار متروك للجانب الأوكراني"، مؤكدة أن وزارة الدفاع الأمريكية ليس لديها معلومات جديدة عن سير عمليات التسليم".

وأشارت سينج ردا على سؤال حول محادثات وقف إطلاق النار، إلى أن هذه القضايا هي من اختصاص مجلس الأمن القومي والبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، مشددة على ضرورة طلب توضيحات من الجهات المعنية.

يذكر أن أوكرانيا صادقت عام 2005 على اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد، بينما روسيا والولايات المتحدة ليستا طرفين في الاتفاقية.

وفي وقت سابق نددت منظمة الأمم المتحدة باستخدام أوكرانيا للألغام المضادة للأفراد علما أنها طرف في اتفاقية أوتاوا التي أشرفت عليها الأمم المتحدة.