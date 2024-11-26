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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: لن نشارك في مفاوضات الترويكا الأوروبية مع إيران

المتحدث باسم الخارجية
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تشارك في المفاوضات المخطط لها بين "الترويكا" الأوروبية وإيران حول برنامج طهران النووي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، الاثنين: "لا، نحن لن ننضم إلى هذه المفاوضات".

وأضاف المتحدث: "ننسق جهودنا بشكل وثيق مع الشركاء من "الترويكا" الأوروبية في ما يخص تنفيذ إيران لالتزاماتها بشكل كامل في مجال الطاقة الذرية ومحاسبتها على عدم تنفيذها".

وشدد ميلر على أن على إيران أن تضمن التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يذكر أن الخارجية الإيرانية كانت قد أعلنت أن نواب وزراء خارجية إيران ودول "الترويكا" الأوروبية المتكونة من بريطانيا وألمانيا وفرنسا سيجتمعون يوم 29 نوفمبر لمناقشة العلاقات الثنائية بين إيران والدول الأوروبية وبرنامج طهران النووي.

ويشار إلى أن اللقاء من المقرر أن يعقد في مدينة جنيف السويسرية.

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