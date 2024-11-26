المعمل الجنائي: لا إصابات في حريق سور مستشفى بـ 6 أكتوبر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي بمعاينة حريق بجوار سور مستشفى بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أن الحريق نتيجة اشتعال النيران بمخلفات أشجار، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقت الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بجوار سور مستشفى بمدينة الفردوس التابعة.

وعلى الفور دفعت الإدارة بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن سبب الحريق هو اشتعال النيران بمخلفات أشجار بجوار السور، وتم إخماد دون وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.