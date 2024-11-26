سقط فجأة| تحقيقات موسعة حول إصابة شخصين داخل مصعد في ورشة بـ 6 أكتوبر

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة شخصين جراء سقوط مصعد داخل ورشة خياطة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت جهات التحقيق بانتداب لجنة فنية لفحص سلامة المصعد للعمل، بعدما استعملت عن الحالة الصحية للمصابين، الذين أفادوا بأن المصعد سقط فجأة، وأمرت بالتحفظ على المدير المسؤول بالورشة للاستماع لإفادته بأسباب الحادث.

واستمعت جهات التحقيق إلى إفادات شهود العيان من العاملين بالورشة بملابسات الواقعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الحادث.

البداية بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة قطاع 6 أكتوبر، من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث أسفر عن سقوط مصابين، بالمنطقة الصناعية الثالثة.

وانتقلت على الفور قوة أمنية وبصحبتها سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص، سقوط مصعد داخل ورشة خياطة بمجمع الشرق الأوسط، مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين،

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.