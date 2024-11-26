بيربوك تلمح إلى إمكان اعتقال نتنياهو في حال دخوله إلى ألمانيا

ألمحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يواجه خطر الاعتقال إذا دخل ألمانيا بناء على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيربوك قولها على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة فيوجي الإيطالية معلقة على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو: "إن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بالقانون، ولا أحد يعلو فوق القانون".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر الألماني: "إن استقلالية القضاء سارية، (في ألمانيا) وقد توصل القضاء في هذه الحالة إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من القرائن لاتخاذ هذه الخطوة الآن".

وأشارت الوكالة إلى أن بيربوك أكدت في الوقت نفسه أنها "لا تريد التدخل في الإجراءات الجارية".

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية قد صرحت يوم الجمعة الماضي تعليقا على صدور مذكرتي الاعتقال بقولها: "السؤال عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدخل الاتحاد الأوروبي هو سؤال افتراضي، لكننا ندرس الآن كيف سنتعامل معه بالضبط".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الخميس الماضي مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، موقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها، مما يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

وفي رده على قرار المحكمة، قال نتنياهو: "لن يمنعني أي قرار شائن ضد إسرائيل من الاستمرار في الدفاع عن بلدنا بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "لن نستسلم للضغوط.. هذا يوم أسود في تاريخ الأمم.. المحكمة التي أنشئت لحماية الإنسانية أصبحت اليوم عدو الإنسانية"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية".

ورحب العديد من الدول العربية والأجنبية بهذا القرار، في حين أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت.

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة واصفا خطوة المحكمة بـ"الأمر الشائن".