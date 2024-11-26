وزير المالية الإسرائيلي: يجب احتلال قطاع غزة وتقليل عدد سكانه إلى النصف

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قوله إنه يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم.

وأضاف الوزير اليميني المتطرف، إن إسرائيل لديها فرصة مع إدارة ترامب لتشجيع الهجرة الطوعية من غزة وخلال عامين يمكن تقليص عدد الفلسطينيين للنصف.

وزعم الوزير الإسرائيلي المتطرف، أن التهجير الطوعي في غزة سيكون مفتاحا للحل في الضفة الغربية، زاعما أن الطريقة الوحيدة لتدمير حماس هي أن تولي إسرائيل الإدارة المدنية في غزة.

وأكمل وزير المالية الإسرائيلي: "إذا نجحنا في تشجيع الهجرة الطوعية في غزة فمن الممكن تطبيق ذلك أيضا في الضفة".