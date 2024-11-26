الأسبوع المقبل.. انطلاق المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن انطلاق المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية بالقاهرة صباح يوم الإثنين المقبل الموافق 2 ديسمبر 2024، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المقاول العام الروسي شركة "أتوم استروى إكسبورت".

وأوضحت الهيئة أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في أطار تنفيذ البرنامج النووي المصري وأنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة في محافظة مطروح.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم إلى أن المنتدى يهدف إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية في أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



ومن المقرر أن يتم افتتاح فاعليات المنتدى في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين المقبل بإحدى فنادق وسط القاهرة، بحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وحضور عدد من قيادات هيئة المحطات النووية وشركة "روساتوم" الروسية وهي الشركة المنوط لها أنشاء المحطة النووية بالضبعة في محافظة مطروح وعدد من شركات القطاع الخاص.