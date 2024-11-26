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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يقصف مركزي قيادة إضافيين لحزب الله ببيروت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، أن سلاح الجو، بتوجيه من الاستخبارات، قام بقصف مركزي قيادة إضافيين للمجلس التنفيذي لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" أن الجيش استهدف كذلك مقرات عسكرية أخرى لحزب الله.

من جانبه، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على التقارير التي تحدثت عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، وقال في مؤتمر لمجلس يشع، وهو جماعة ضغط للمستوطنين، إنه لن تكون هناك أي اتفاقية، وإذا تم توقيعها، فلن تساوي قيمة الورقة التي كتبت عليها.

وأضاف "لا يهم.. ما يهم هو أننا فككناهم، وسنستمر في تفكيكهم" على حد قوله، في إشارة إلى حزب الله.

الجيش الإسرائيلي قصف اسرائيلي حزب الله لبنان