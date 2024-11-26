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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يكرم ناهد السباعي بدورته السادسة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
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أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، فى دورته السادسة، عن تكريم النجمة "ناهد السباعي" ومنحها البرج الذهبى عن مشوارها الفنى .

وياتي هذا التكريم خلال فعاليات أفتتاح الدورة السادسة من المهرجان يوم الاثنين الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ بدار الاوبرا المصرية .

ويعرض خلال فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير هذا العام فى دورته السادسة، عدد من الأفلام القصيرة من مختلف الدول كعرض عالمي أول خلال فعاليات المهرجان .

ويقام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فى دورته السادسة هذا العام من ١٦ديسمبر وحتي ٢١ من نفس الشهر .

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير ناهد السباعي مهرجان القاهرة الدولى