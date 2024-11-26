مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يكرم ناهد السباعي بدورته السادسة

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، فى دورته السادسة، عن تكريم النجمة "ناهد السباعي" ومنحها البرج الذهبى عن مشوارها الفنى .

وياتي هذا التكريم خلال فعاليات أفتتاح الدورة السادسة من المهرجان يوم الاثنين الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ بدار الاوبرا المصرية .

ويعرض خلال فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير هذا العام فى دورته السادسة، عدد من الأفلام القصيرة من مختلف الدول كعرض عالمي أول خلال فعاليات المهرجان .

ويقام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فى دورته السادسة هذا العام من ١٦ديسمبر وحتي ٢١ من نفس الشهر .