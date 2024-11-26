كايسي كوفمان لـ"البوابة": نابولي مليئة بالقصص الإنسانية الملهمة

قال المخرج الأمريكي كايسي كوفمان، إن معظم مناطق الجنوب الإيطالي، بما في ذلك نابولي، يهيمن عليها ذلك النمط من الهيمنة الذكورية. لذلك، فعندما ترى امرأة قوية وتتحلى بالشجاعة وسط هذه البيئة القاسية، فإنها بالطبع ستثير إعجابك.

وأضاف مخرج "Vittoria" الفائز بجائزة أفضل سيناريو بمهرجان القاهرة السينمائي: "ربما إذا رأيت نفس المرأة في ألمانيا - على سبيل المثال - فإنك لن تتعاطف أو تتأثر كثيرًا، ولكن مع اختلاف البيئة يبدو الأمر مثيرًا للاهتمام".

واستكمل كوفمان: "ربما عندما ننظر إلى النماذج النسائية في أفلامنا الثلاثة السابقة، سنجد أن ثلاثتهن مختلفات وقويات ويتحلين بالشجاعة. هؤلاء النساء لسن ذلك النوع من النساء الجميلات الفاتنات، وأعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى البيئة التي نشأن فيها".

واستكمل كوفمان: "إن منطقة نابولي بشكل عام هي منطقة غنية بالقصص والشخصيات. ولكنها تنتج أيضًا الكثير من الكليشيهات، وخاصة العديد من قصص الجريمة. كنا سعداء لأن قصتنا كانت مختلفة. على الرغم من أن مارلينا وزوجها يمثلان حقًا الطبقة العاملة الإيطالية الجنوبية في منطقة نابولي، إلا أنهما لا يمتلكان تلك الشخصيات المبالغ فيها أو طريقة مسرحية لتقديم أنفسهم للآخرين".

تدور الأحداث حول "ياسمين"، وهي زوجة وأم لثلاثة أبناء، وتمتلك صالونًا لتصفيف الشعر في نابولي. ولكن بعد وفاة والدها، تواجه حلمًا متكررًا حيث تركض فتاة صغيرة بين ذراعيها، مما يمنح ياسمين شعورًا جديدًا بالإنجاز والكمال لا يمكنها تجاهله. تقرر متابعة حلمها بابنة وتغوص في عالم التبني الصعب - مخاطرة بزواجها ورفاهية أبنائها وبوصلتها الأخلاقية على طول الطريق. حتى يدركوا أخيرًا أن السبيل الوحيد للخروج هو معًا.