كايسي كوفمان لـ"البوابة": السينما كانت بوابتي لرواية قصص إنسانية صادقة

قال المخرج الأمريكي كايسي كوفمان، أن السينما كانت بمثابة بوابة خروج له لرواية قصص إنسانية صادقة.

وأضاف كوفمان في حواره لـ"البوابة": "لطالما كانت لديّ رغبة في رواية القصص، حتى مع دخولي عالم الصحافة. لقد عملت لدى سكاي نيوز وأسوشيتد برس، وكانت أطول فترات عملي في قناة الجزيرة".

واستكمل كوفمان: "لقد أحببت دائمًا السفر إلى مناطق الصراع لتصوير الجانب الإنساني من الحرب بعيدًا عن صور القتل والقصف والأخبار المعتادة. ولكن مع الوقت أصبحت أشعر وكأنني محاصر داخل إطار عمل محدد، وكانت السينما هي البوابة للخروج من هذه الدائرة المفرغة. لقد أعطتني الحرية والمساحة بشكل أكبر لرواية قصص إنسانية تلمس الجمهور بصدق".

شارك كوفمان مع المخرج الإيطالي أليساندرو كاسيجولي، في إخراج وتأليف فيلم "Vittoria"، الذي شارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ45 وحصد جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو.

تدور الأحداث حول "ياسمين"، وهي زوجة وأم لثلاثة أبناء، وتمتلك صالونًا لتصفيف الشعر في نابولي. ولكن بعد وفاة والدها، تواجه حلمًا متكررًا حيث تركض فتاة صغيرة بين ذراعيها، مما يمنح ياسمين شعورًا جديدًا بالإنجاز والكمال لا يمكنها تجاهله. تقرر متابعة حلمها بابنة وتغوص في عالم التبني الصعب مخاطرة بزواجها ورفاهية أبنائها وبوصلتها الأخلاقية على طول الطريق. حتى يدركوا أخيرًا أن السبيل الوحيد للخروج هو معًا.