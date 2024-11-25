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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تريزيجيه يساهم في تعادل الريان مع برسبوليس بدوري أبطال آسيا

تريزيجيه
تريزيجيه
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انتهت مواجهة الريان القطري، الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، وبرسبوليس الإيراني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

افتتح فرشاد فراج التسجيل لصالح برسبوليس في الدقيقة 17 من الشوط الأول، قبل أن يعادل المغربي أشرف بن شرقي النتيجة للريان في الدقيقة 57 من الشوط الثاني.

شارك تريزيجيه في المباراة منذ بدايتها ولعب كامل اللقاء، مقدمًا أداءً مميزًا في تشكيل الريان.

بهذا التعادل، رفع الريان رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد برسبوليس عند 3 نقاط في المركز التاسع.

المباراة جاءت قوية بين الفريقين وشهدت تبادلًا للهجمات، حيث يسعى الريان لتحسين مركزه في المجموعة والمنافسة على التأهل إلى المراحل الإقصائية.

تريزيجيه الريان القطري برسبوليس الإيراني اشرف بن شرقى دوري ابطال اسيا