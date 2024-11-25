"مستشفى الملكي" تفتح أبوابها.. ريال مدريد يعلن قائمة المصابين

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا يؤكد تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لإصابة جديدة ستبعده عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وجاء في البيان: "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم على لاعبنا فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية للنادي، تم تشخيص إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية بساقه اليسرى".

ووفقًا لتقارير صحفية، من المتوقع أن يغيب اللاعب البرازيلي عن الفريق لمدة تصل إلى 3 أسابيع، ما يمثل ضربة قوية للنادي الملكي الذي يعاني من أزمة إصابات مؤثرة.

ويضاف فينيسيوس إلى قائمة طويلة من المصابين في ريال مدريد، تشمل أسماء بارزة مثل داني كارفخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، رودريجو جوس، وأوريلين تشواميني.

وقت حساس

تأتي هذه الإصابة في وقت حساس بالنسبة لريال مدريد، حيث يواجه الفريق جدول مباريات مزدحمًا على المستويين المحلي والأوروبي.

ومن المنتظر أن يعمل المدرب كارلو أنشيلوتي على إيجاد حلول لتعويض الغيابات الكبيرة واستمرار المنافسة على الألقاب.

غياب فينيسيوس يعد خسارة كبيرة للهجوم الملكي، حيث يُعتبر اللاعب أحد أهم ركائز الفريق بفضل سرعته ومهاراته الفردية.