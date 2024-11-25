بالورود.. استقبال حافل لفريق مسار لكرة السيدات بعد فوزهم بالبرونزية بأمم أفريقيا

وصلت منذ قليل، بعثة فريق مسار لكرة القدم النسائية بقيادة الكابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني للفريق، وذلك بعد مشاركتها في دوري أبطال أفريقيا للسيدات المقامة في المغرب، وتتويجها بالميدالية البرونزية.

واستقبل عدد من مشجعي الكرة النسائية ، بعثة الفريق بالورود والهتافات.

وكان قد فاز مسار بالميدالية البرونزية وجائزة المركز الثالث وحصل على 350 ألف دولار للفوز بالمركز الثالث و300 ألف دولار بعد تأهله لدور نصف النهائي.

وتعد مشاركة فريق مسار هى الأولى للفريق فى دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والثالثة للأندية المصرية بعد مشاركة وادى دجلة فى مرتين سابقتين ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات.

ولفت نادي مسار المصري الأنظار منذ دور المجموعات في المنافسة، بعد أن تمكن من الفوز على حامل اللقب نادي ماميلودي صن داونز بهدف من ركلة جزاء سجلته، ساندرين نيونكورو. هذه النتيجة كانت كافية لتأهل المصريات إلى نصف النهائي، حيث قدم أداءً قويًا أمام نادي الجيش الملكي المغربي، مُمثل البلد المُضيف.