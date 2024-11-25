دوري أبطال أفريقيا.. غياب وسام أبو علي وعودة عمر كمال لقائمة الأهلي أمام استاد أبيدجان

اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القائمة التي يخوض بها مواجهة استاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي استمرار غياب الفلسطيني وسام أبو علي للإصابة بالإضافة لغياب أشرف داري وكريم نيدفيد ومحمد هاني وكريم فؤاد للإصابة أيضا وعلى معلول لعدم القيد في القائمة ويوسف أيمن لأسباب فنية.

قائمة الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان



حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وياسر ابراهيم ورامي ربيعة.

خط الوسط: عمر الساعي وأكرم توفيق ومروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور ومحمد مجدي افشة وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم ومحمود كهربا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان

عقد منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي، أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، بدوري أبطال إفريقيا بمقر الأهلي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وتمت خلال الاجتماع، مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء، والزي الخاص بكل فريق.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر ويرتدي فريق استاد أبيدجان الزي الأزرق.

موعد مباراة الأهلي وستاد ابيدجان

تنطلق صافرة مباراة الأهلي وستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة عن وقوع الأهلي "حامل اللقب" في المجموعة الثالثة مع أندية استاد أبيدجان الإيفواري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وشباب بلوزداد الجزائري

عدد الجماهير في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

تلقى مسؤولو النادي الأهلي موافقة رسمية من الجهات الأمنية في الساعات الماضية، على حضور 30 ألف متفرج من جمهور القلعة الحمراء في مباراة الفريق الأحمر أمام استاد أبيدجان الإيفواري في بداية مشوار المارد الأحمر بدور مجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين.

وستقام مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء غدا الثلاثاء بحضور 30 ألف متفرج من جمهور الأهلي.