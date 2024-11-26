بين التبشير والتحذير.. تفسير حلم الفاء

ِاختلط الحق بالباطل في ذلك الزمن، كما اختلط المنطقي، بما هو غير منطقي، وعلى ذلك اختلفت التأويلات والتفسيرات للرؤى إذ أن هناك من رفع مكانتها إذا اعتبرها تشريعا ومنهم من استخدمها لينقض بها شرع الله عز وجل فيحلل الحرام أو يحرم الحلال معتمدا على رؤيا رآها.

في المقابل هناك الفريق الآخر الذي استخدم تأويل الرؤيا ليدعي بها علم شيء في الغيب وهناك من نظر إلى علم تفسيرها بأنها من قبيل الخرافات، وبين هؤلاء وأولئك نجد من يهتم لتفسير الأحلام، وينظر إليها بكونها رؤى لها أحكامها ولها أهميتها البالغة التي أكد عليها من قبل علماء الدين وعلى رأسهم الأنبياء والرسل لأنهم مؤمنون بذلك فقد اعتبروها رسائل من الله عز وجل تحمل التبشير أحيانا والتحذير أحيانا آخرى، وعلى ذلك ولأنه هناك من يهتم بهذ الرسائل فقد نعرض لأحد الحروف ومنها حرف الفاء بما تحمله الكثير من الأحلام الشائعة التي هي محل لحيره من يراها، ومنها "الفأرة، الفأس، الفاكهة، الفتى، الفجر، الفرح، فاطمة رضى الله عنها

أولًا: الفأرة

تنسب لرؤيتها تأويلات كثيرة من بينها امرأة فاسقة كما يقال انها امرأة يهودية وملعونة كما يأول بأنه رزق ولو كانت فئران كثيرة فسر بأنها أموال كثيرة وإذ رأى الرائي الفأر يلعب فقد فسر ذلك بكثرة الرزق كما يفسر رؤية الفأر الأبيض والأسود بالليل والنهار ومن رأى فئران كثيرة فى بئر فقد فسر ذلك بأنه نقصان فى عمره ومن رأى ببيته يسكنه فئران فقد فسر بوجود نساء بالبيت لا خير فيهن ومن أصاب فى رؤيته جلد فأرة فقد أصيب مالا قليلا من امرأة سيئة.

ثانيا: الفأس

يأول تفسيرات كثيرة من بينها الإعانة والرزق لمن هو سليم اما من رأه وهو مريض برأسه فقد بشر بالشفاء مما يعانى منه في رأسه، أو إنه يحتاج إلى حجامة في نقرة قفاه كما يأول رؤيه الفأس بأنه ولد ذكر ومن رأى أن بيده فأس فقد يكون وكيلًا أو وصيًا، أو أمين يحسن دينه، وعلى ذلك يظفر بأعدائه كما فسر بأنه دليل مضره وتشتت كما يفسر الفأس بأنه عبد وخادم وقوة ونصر كما فسر رؤيته بأنه سفينه من الكفار كما فسر بأنه ابن،وقيل فى تفسيره ان رؤيته أمانه وقوة فى الدين.

فاطمة رضى الله عنها

تفسر رؤيتها في المنام بفقد الأزواج والآباء والأمهات.

الفاكهة

تنسب لها تفسيرات كثيرة من بينها انها في المنام إقبال الرائي على الزواج وفقا لقوله تعالى “أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون " كما قيل ان رؤيه الفاكهة خاصة لو كانت رطبة بأنه رزق لا بقاء له لأنها تفسد سريعا، وان كانت يابسة فسرت بانها رزق كثير كما نسب اليها تفسيرين لكل من الغنى والفقير بمعنى ان الفقير اذ راها فقد فسرت له على انها زيادة وللأغنياء مال فضلا عن ان من يري الفاكهة تنثر عليه فقد تفسر بانه سيصبح مشهور بين قومه بالصلاح والخير.

الفتى

تنسب لرؤيته تأويلات كثيره من أشهرها أنه حظ وقبول للرائي إذ كان يطلب فرصة عمل أو يقبل على أمر، كما يفسر بأنه انتصار على الأعداء قياسا على قصة إبراهيم عليه السلام إذ كسر الأصنام ونكل بها وفقا لقوله تعالى "قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم " كما تفسر رؤيته للرائي بالعداوة لأهل البغى وانتصار عليهم كما فسرت رؤيته بانه قضاء لحاجة للرائي أي كانت وفقا للاثر " استعينوا على قضاء حاوئجكم بالوجوه الصباح.. إذ يقصد بالوجوه الصباح " الشاب أو الصبى أو الفتى "

الفجر

ينسب له تفسيرات كثيرة منها ان رؤيه الفجر هو هدى ونور وإذ رأى الرائي إنه طلع فقد فسر بأنه سينال فرح وسرور ومن رأى أنه ضاع له شيء في ليل مظلم فوجده في طلوع الفجر فأنه يفسر بذلك بأنه له على غريمه شئيا ينكره فيشهد له شاهدان فيصح ذلك لقوله تعالى "وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا "

الفرح

يفسر رؤيه الفرح بأنه هم وحزن وذلك طبقا لقوله تعالى " لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين " كما فسر بالتشاغل عن الطاعة وإذ كان الفرح لخبر فإنه خير كخلاص سجين أو عافيه مريض فإنها انتقالات صالحة وقد يفسر الفرح بأنه في المنام هم ومن رأى أن الفرح غيم عليه فهو سرور.