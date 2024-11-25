سقوط أمطار على كافة أحياء بورسعيد.. صور

شهدت محافظة بورسعيد، سقوط أمطار متوسطة، مساء اليوم الاثنين، على كافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

سقوط أمطار على كافة أحياء بورسعيد

وظهرت معظم شوارع بورسعيد خالية من المواطنين الذين سارعوا فور سقوط الأمطار بالعودة إلى منازلهم أو الجلوس في الكافيهات أو الاحتماء من الأمطار تحت المظلات المنتشرة بالشوارع، في الوقت الذي أغلقت معظم المحال التجارية أبوابها.

وتُتابع غرفة عمليات محافظة بورسعيد بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكافة الأحياء والمديريات الخدمية أي تداعيات لحالة الطقس لسرعة مواجهة أي أحداث طارئة، فضلا عن سرعة الانتشار في الشوارع لمواجهة تجمعات مياه الأمطار.

في سياق متصل، انتظمت فيه حركة عبور السفن المجرى الملاحي لقناة السويس، وتواصل موانئ بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية، كما انتظمت حركة مرفق المعديات وكوبري النصر العائم.

وكان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية قد توقعوا أن يشهد طقس اليوم أجواء شتوية على أغلب الأنحاء، واستمرار الانخفاض فى درجات الحرارة مع نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما توقعوا سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة، ومناطق متفرفة من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

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