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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات البحرية تشارك فى إنقاذ عدد من الأفراد بنطاق البحر الأحمر.. صور

القوات البحرية تشارك
القوات البحرية تشارك في الإنقاذ
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فى إطار جهود القوات المسلحة فى أعمال البحث والإنقاذ كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة قيادة القوات البحرية بدفع عدد من القطع البحرية وطائرات مركز البحث والإنقاذ فور تلقى بلاغ استغاثة يفيد بتعرض المركب السياحى “ سى ستوري” للغرق أثناء تنفيذ أعمال الغطس جنوب مدينة مرسى علم بنحو 35 كم للمشاركة فى أعمال البحث عن المفقودين والناجين، وذلك فى ظل سوء الأحوال الجوية واتساع نطاق الحادث.

 وأسفرت الجهود عن إنقاذ (28) فردا بالتعاون مع إحدى السفن السياحية التى تصادف تواجدها بمنطقة الحادث، كما تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة للناجين ونقل  الحالات التى تستدعي رعاية طبية عاجلة إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر.

 وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف جهودها لمواصلة عمليات البحث عن باقى المفقودين والناجين.

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