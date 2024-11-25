"الزملوط" يشهد حفل ختام فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي.. صور

شهد اللواء د. محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، حفل ختام فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي (EGY AGRI) الذي أقيم يومي 21 و22 نوفمبر 2024 بمدينة الخارجة، بقاعة العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة.

حضر الحفل اللواء محمد حامد، مدير أمن المحافظة، والمهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى جانب ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش (طيب)، وعدد من أهالي المحافظة والقيادات التنفيذية.

وخلال كلمته، أعرب الزملوط عن تقديره للجهود المشتركة التي أسهمت في تأهيل محطات التعبئة بالمحافظة، مشيرًا إلى الإنجاز الذي تحقق بانضمام "مجمع تمور الوادي الجديد" و"الطحان جولدن ديتس" للقائمة البيضاء للتصدير، مع اجتياز ثماني محطات أخرى اشتراطات سلامة الغذاء.

وأكد أن الهدف الرئيسي هو إيصال المنتج الزراعي المحلي، وخاصة التمور، إلى الأسواق العالمية.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يمثل امتدادًا لنجاح الملتقى التسويقي للتمور الذي عُقد برعاية السيد رئيس الجمهورية وافتُتح خلال زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء، حيث لاقى إقبالًا واسعًا ومشاركة مميزة.

وأضاف أن المحافظة تسعى لتعزيز الاستثمار الزراعي وتنويع الإنتاج بما يعزز التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

من جانبه، أشاد المهندس عبد الحميد الدمرداش بجهود المحافظة في استضافة هذا الحدث المتميز، مثنيًا على دور المجلس التصديري في دعم الأسواق المصرية وفتح منافذ تصديرية جديدة.

اختتم الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن النهضة الزراعية بالمحافظة، وعروض فنية شملت أوبريت "الوادي الأخضر" وعرض "ملكات جمال التمور". كما جرى تكريم محطات التعبئة التي أسهمت في رفع جودة الإنتاج الزراعي، وتقديم الدروع تقديرًا لجهودها.

ختام فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي egy agri (1)

ختام فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي egy agri (2)

ختام فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي egy agri (3)

ختام فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي egy agri (4)

عرض مسابقة ملكات جمال البلح (1)

عرض مسابقة ملكات جمال البلح (2)

عرض مسابقة ملكات جمال البلح (3)

عرض مسابقة ملكات جمال البلح (4)

عرض مسابقة ملكات جمال البلح (5)