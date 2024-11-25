“البوابة نيوز” تنشر أسماء 129 فائزاُ بقرعة الحج العلنية بمديرية أمن الأقصر

أعلنت مديرية أمن الأقصر، اليوم الاثنين، أسماء الفائزين بقرعة الحج لعام 2024- 2025، البالغ عددهم 129 مواطن، في حفل أقيم بقاعة المؤتمرات الدولية بمحافظة الأقصر بحضور لفيف كلا من اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اللواء محمود صلاح حكمدار مديرية أمن الأقصر، وعددا من القيادات الأمنية.

وتضمنت فعاليات إعلان نتيجة المتقدمين لرحلات الحج لمديرية أمن الأقصر لعام 2025، الإعلان عن الفائزين عن طريق الحاسب الآلي للقرعة العلنية دون تدخل بشري، وسادت أجواء من الفرحة والبهجة غمرت قلوب ووجوه حجاج بيت الله الحرام من أبناء الأقصر الفائزين.

وجرى الإعلان عن 129 فائزا بالقرعة الأساسية من إجمالي عدد المتقدمين البالغ عددهم 538 متقدما، وفاز منهم بالتزكية 2 من كبار السن مقيمان دائرة مركز شرطة الأقصر، وجاء 127 فائز برحلة الحج إلى الأراضي المقدسة في القرعة الاساسية كالتالي، عن دائرة بندر الأقصر 37 شخصا، عن دائرة مركز شرطة الأقصر "البياضية" 20 شخصا، عن دائرة أرمنت 12 شخصا، عن دائرة القرنة 14 شخصا، عن دائرة إسنا 35 شخصا، وعن دائرة طيبة 9 أشخاص، وفي القرعة الاحتياطيةبنسبه ٥٠٪؜ من القرعة الاساسية بواقع ٦٥ حاج.

أسماء 129 فائزاُ بقرعة الحج العلنية بمديرية أمن الأقصر

وتنفرد "البوابة نيوز" بنشر أسماء الفائزين بقرعة الحج الأساسية على مستوى مراكز محافظة الأقصر كالتالي:-

قرعة الحج (3)

قرعة الحج (2)

قرعة الحج (4)