وزير الاتصالات يعقد مباحثات في صربيا لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلسلة لقاءات في العاصمة الصربية بلجراد، شملت مباحثات مع مسؤولين حكوميين وزيارات ميدانية، بهدف تعزيز التعاون بين مصر وصربيا في مجالات التحول الرقمي، تطوير البنية التحتية الرقمية، والابتكار التكنولوجي.

اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع ديان ريستيتش، وزير الإعلام والاتصالات الصربي، بحضور السفير باسل صلاح، سفير مصر لدى صربيا، ناقش الطرفان تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، تطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء المهارات الرقمية.

استعرض الوزير أبرز مشروعات ستراتيجية مصر الرقمية، التي تشمل رقمنة الخدمات الحكومية، تعزيز الابتكار التكنولوجي، وتنمية المهارات الرقمية للمواطنين.

من جانبه، عرض الوزير الصربي مشروعات بلاده في تطوير الإنترنت فائق السرعة، التحول الرقمي، الأمن السيبراني، وبناء الكفاءات الرقمية.

وعقد الدكتورعمرو طلعت اجتماعًا مع يلينا بيجوفيتش، وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار الصربية.

تناول اللقاء التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك برامج تنمية المهارات، والبحوث والتطوير في هذه التقنيات.

استعرض الوزيرالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والجهود المصرية لحوكمة هذه التكنولوجيا.

كما أعلنت الوزيرة الصربية عن استضافة صربيا لمؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ودعت مصر للمشاركة في المؤتمر.

كما قام الوزير بجولة في منطقة العلوم والتكنولوجيا في بلجراد برفقة وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والسفير المصري حيث تضم المنطقة حاضنات تكنولوجية، صندوق الابتكار، شركات ناشئة، وجامعة متخصصة، وتقدم برامج لدعم الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة.

خلال الجولة استعرض الدكتور عمرو طلعت برامج وزارة الاتصالات المصرية لدعم ريادة الأعمال والابتكار الرقمي من خلال مبادرات مثل مراكز إبداع مصر الرقمية.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين **هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)** ومنطقة العلوم والتكنولوجيا في بلجراد.

اختتم الدكتورعمرو طلعت زيارته بلقاء جوردانا دانيلوفيتش غركوفيتش، مديرة المركز الوطني للتكنولوجيا.

حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال دعم ريادة الأعمال وتنمية الشركات الناشئة.

رافق الوزير خلال الزيارة وفد رفيع المستوى ضم المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، المهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة.



