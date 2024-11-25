قومي المرأة يحتفل بإطلاق حملة الـ١٦ يوما من الأنشطة للقضاء على العنف

أضاء المجلس القومي للمرأة، مقره الرئيسي باللون البرتقالي، اليوم، تزامنا مع احتفالات العالم ببدء فعاليات حملة الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى يحتفل بها كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، حتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة علي أن قضية العنف ضد المرأة قضية عالمية ، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لمواجهتها والقضاء عليها ، بدءا من الدستور الذى خصص المادة ١١ وتتضمن النص على "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تتضمن محور خاص بالحماية والتشريعات ، موضحة أن المجلس ينفذ هذا العام خلال الحملة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية بجميع محافظات الجمهورية .

جدير بالذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ، وتهدف الى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول لها.