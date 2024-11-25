"شؤون التعليم والطلاب" بجامعة الأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الأول

ترأست الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمجلس شؤون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

وناقش أعضاء المجلس استعدادات الكليات لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات للعام الجامعي 2024/2025، حيث شددت رئيس الجامعة خلال الجلسة على ضرورة الانتهاء من إعداد كافة جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول مع مراعاة أيام الإجازات والأعياد الرسمية.

وأوصت رئيس الجامعة بضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب، لأداء أعمال الامتحانات في سهولة ويسر.

كما ناقش المجلس تنظيم العمل بالأنشطة الطلابية بكليات الجامعة، وأكدت رئيس الجامعة على أهمية الأنشطة الطلابية ومردودها الإيجابي على شخصية الطالب؛ مشددة على توفير كافة الاحتياجات والدعم لإتاحة مختلف الأنشطة التي تسهم في تنمية شخصية الطالب الجامعي وحث الطلاب على المشاركة.

كما استعرض المجلس الخطاب الوارد من السفارة التشيكية بشأن إدراج مادة اللغة التشيكية كلغة أجنبية ثانية بكلية الألسن.

واعتمد المجلس جدول تشعيب الطلاب الجدد على الأقسام العلمية بكلية الآثار، كما وافق المجلس على تنسيق الأقسام العلمية بكلية الألسن بناء على رغبات الطلاب ودرجاتهم.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، على توفير كافة احتياجات وإمكانيات العملية التعليمية، وعناصر الجودة التي تتطلبها من وسائل تعليمية وتنفيذ أنشطة تتيح للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة.

ووافق المجلس على مقترح الإدارة العامة لشئون الطلاب بقواعد التنسيق الداخلى لشعب الكليات المختلفة، وناقش الاجتماع الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2024/2025 بكليات الجامعة المختلفة كما هو متبع خلال الأعوام السابقة.

قرارات سابقة لمجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر

وكان مجلس شؤون التعليم والطلاب لجامعة الأقصر قد تابع – في وقت سابق - أعمال العام الدراسي 2024/ 2025، وانتهاء الكليات من الخطط والجداول الدراسية وإعلانها للطلاب، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية اللازمة للمباني والمنشآت الجامعية، والتي تتضمن القاعات الدراسية، والمعامل، والأجهزة، والمدن الجامعية.

وجرى اعتماد جداول الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد بجميع كليات الجامعة، بالإضافة إلى اعتماد خطة الأنشطة الطلابية بكل كليات الجامعة، ⁠واعتماد قواعد التشعيب الطلابي داخل الكليات حسب القواعد المنظمة لكل كلية.

كما وافق أعضاء المجلس على المذكرة المقدمة بشأن إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من الرسوم الدراسية، ومواعيد الكشف الطبي على الطلاب المستجدين.

واستعرض الاجتماع المواعيد الموضحة بالخريطة الزمنية للعام الجامعي 2024/2025، وفقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.

اجتماعات مجلس شئون التعليم والطلاب (1)

اجتماعات مجلس شئون التعليم والطلاب (1)

اجتماعات مجلس شئون التعليم والطلاب (2)

اجتماعات مجلس شئون التعليم والطلاب (2)

اجتماعات مجلس شئون التعليم والطلاب (3)

اجتماعات مجلس شئون التعليم والطلاب (3)

اجتماعات مجلس شئون التعليم والطلاب (4)

اجتماعات مجلس شئون التعليم والطلاب (4)

اجتماعات مجلس شئون التعليم والطلاب (5)

اجتماعات مجلس شئون التعليم والطلاب (5)

اجتماعات مجلس شئون التعليم والطلاب (6)

اجتماعات مجلس شئون التعليم والطلاب (6)