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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تدشين مبادرة "مناهضة العنف ضد المرأة" بالشيخ زويد ورفح في شمال سيناء

مبادرة
مبادرة
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أطلقت وحدتي تكافؤ الفرص وتمكين المرأة  بالشيخ زويد، مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة، ولأول مرة  يتم الانطلاقة من داخل  مجالس المدن، وجاء ذلك بحضور اللواء نائب محافظ شمال سيناء، نيابة عن اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.


وافتتح نائب المحافظ معرض للأشغال اليدوية بالشيخ زويد، ومكتب خاص بدعم المرأة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشيخ زويد التعليمية، وتم تكريم الموظفين المثاليين.
 

وقامت الوحدة الفرعيه لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمجلس ومدينه الشيخ زويد، بتكريم اللواء نائب محافظ شمال سيناء، وذلك بحضور هاجر صالح رئيس الوحدة العامه، و اللواء جمال رئيس مجلس ومدينه الشيخ زويد.
وأشار نائب محافظ شمال سيناء أن المرأة لها دور فعال فى المجتمع،  مؤكداً على ضرورة تقديم كافة السبل  لدعم المرأة، وأنها هى جزء لا يتجزأ من المجتمع فيجب الإهتمام بصحتها ودعمها من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
و أوضحت هاجر صالح أن مبادرة العنف ضد المرأة تبدأ من 25 نوفمبر وتنتهى حتى 10ديسمبر  من كل عام وهى مبادرة يشهدها العالم كله، ومتعارف عليها بحمله ال16 يوم  كما تم التنسيق مع جميع الجهات ومنها إذاعة شمال سيناء والتربية والتعليم ومنطقة الأزهر الشريف والأوقاف ومنطقه وعظ شمال سيناء والشباب والرياضة وجميع الجهات المعنية.

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أهالي قرى الشيخ زويد أخبار محافظة شمال سيناء